В России нашли причину обрушения пролета Крымского моста

5 октября 2018, 10:10

Листы железа на мосту, на которые был установлен домкрат, не были закреплены между собой и с основной конструкцией, говорят инженеры Крымского моста.

  • Обрушение пролета Крымского моста gorod55.ru
  • Обрушение пролета Крымского моста gorod55.ru
  • Обрушение пролета Крымского моста gorod55.ru
  • Обрушение пролета Крымского моста gorod55.ru
  • Злосчастный домкрат gorod55.ru

В России официальной причиной обрушения одного из пролетов Крымского моста назвали техническую неисправность домкрата.

Как пишет "Дни.ру", листы железа на мосту, на которые был установлен домкрат, не были закреплены между собой и с основной конструкцией. В итоге домкрат сместился в сторону, что и послужило причиной обрушения.

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При этом российские инженеры ломают голову над задачей поднятия упавшего пролета. По их словам, для подъема конструкции потребуются, как минимум, два плавучих крана, которым предстоит не просто поднять тяжелую конструкцию, но сначала перевернуть ее в воздухе. Тут потребуется ювелирное мастерство крановщиков.

Если инженеры выяснят, что пролет поврежден, то придется заменить его на новый.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинскую фирму поймали на поставках щебня для "крымского моста".

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обрушение пролет Крымский мост
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