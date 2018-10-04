"П*зданулся целый пролет. Как поднимать – х*й знает": появилось видео нового ЧП на Крымском мосту

У Крымского моста обвалился пролет / yuga.ru

С Крымским мостом новая беда: на этот раз обвалился пролет строящейся железнодорожной части моста. При монтаже конструкций он просто съехал в воду и теперь валяется там "вверх тормашками", по словам очевидцев.

"На морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролетов накренился и упал в акваторию, на мелководье", – официально сообщил оператор транспортного перехода – ФКУ "Упрдор "Тамань".

Рухнувший пролет собираются извлекать "после необходимой подготовки". На установку нового пролета, по предварительным оценкам, уйдет 30-45 суток, уже подсчитали в ФКУ "Упрдор "Тамань". При этом оккупанты заверяют, что опоры моста не повреждены и его несущая способность осталась ненарушенной.

В Сети уже появилось видео с места событий. И у очервидцев, судя по их закадровым ремаркам, свое мнение о причинах и перспективах ремонта: "Опоры такие жидкие. Он (пролет – ред.), наверное, из-за этого и п*зданулся с этих тумбочек… Он к верху ногами лежит, получается, верх тормашками валяется. Валяется целый пролет… Как будут поднимать – х*й знает".

Напомним, в начале сентября в результате столкновения плавучего крана "Александр Зиновьев" с опорой 227 автодорожной части Крымского моста оказались повреждены барьерное ограждение и мачта освещения транспортного перехода через Керченский пролив.