На Крымском мосту произошло ЧП, движение ограничено

8 сентября 2018, 13:13

Плавучий кран врезался в одну из опор моста.

Крымский мост
Крымский мост / fkutaman.ru

В результате столкновения плавучего крана с опорой Крымского моста оказались повреждены барьерное ограждение и мачта освещения транспортного перехода через Керченский пролив.

Как сообщает "Коммерсантъ", кран сорвало с якоря утром в субботу, 8 сентября. Штормом его прибило к опоре 227 автодорожной части Крымского моста.

Движение по мосту не прекращалось, но из-за сильного ветра в Керченском проливе на транспортном переходе действует ограничение скорости до 40 км/ч, а движение по левой полосе трассы на участке между островом Тузла и фарватером в направлении Керчи временно ограничено для устранения повреждений.

Над ликвидацией аварии работают специалисты эксплуатационной службы моста.

Напомним, Министерство временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило список, в который попали 19 российских компаний и учреждений, причастных к строительству Крымского моста.

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Крымский мост
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