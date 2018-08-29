В Украине подготовили санкционный список по Крымскому мосту

Крымский мост является правовым нарушением на оккупированной территории / Скриншот видео с tsn.ua

В министерстве временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины завершили подготовку списка, в который попали 19 российских компаний и учреждений, причастных к строительству Крымского моста.

В МинВОТ нициировали процедуру применения к ним санкций. В свою очередь, в СНБО должны рассмотреть поданный пакет принять окончательное решение о санкциях, пресс-служба ведомства.

МинВОТ постоянно занимается мониторингом "нарушений правового режима на временно оккупированных территориях АР Крым", к которым причислено и строительство моста.

Читайте такжеПутин придумал награду для строителей Крымского мостаВ санкционный список министерства попали российские компании ООО "Стройгазмонтаж" (исполнитель по проектированию и строительству), его дочерняя компания ООО "СГМ-Мост" (Москва), главный проектировщик проекта АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", субподрядчики ОАО "Мостотрест" (Москва), ООО "Портгидрострой" (Новороссийск) и другие компании.

Санкции будут заключаться в запрете для этих юридических лиц любых экономических отношений с Украиной и ограничении или прекращении их экономических отношений со странами Евросоюза и США.

"Соответствующее распоряжение будет вынесено на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что завершение работ по транспортной безопасности Крымского моста снова откладывается.

"Вопрос транспортной безопасности уже не первый раз тормозит проект моста... Правительству уже пришлось переносить сроки сдачи работ с 30 апреля на 30 сентября. Однако теперь стало ясно, что и к октябрю контракт не будет выполнен", - пишут росСМИ.