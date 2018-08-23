С "высшими силами" и "союзниками на Кавказе". Нардеп рассказал, как нужно уничтожать Крымский мост

Крымский мост / Most.Life

Депутат Рады Игорь Мосийчук (фракция "Радикальной партии") в прямом телеэфире выдвинул предложение для украинских спецслужб − отыскать помощников для уничтожения Крымского моста.

"Украинские спецслужбы, украинцы должны уделить внимание, возможно через наших союзников на Кавказе, уничтожению Крымского моста", — заявил он.

Уточнять, какие именно союзники имеются в виду, Мосийчук не стал. Кроме того, народный избранник выразил надежду, что "избавиться от Крымского моста" украинцам помогут "высшие силы" и "природная стихия".

Напомним, ранее Мосийчук объяснял, почему Крымский мост нужно обязательно уничтожить.