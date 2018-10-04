Украинскую фирму "спалили" на поставках щебня для "крымского моста"

На строительство моста оккупантами щебень поставляли из Украины

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности совместно с Главным следственным управлением Службы безопасности Украины уличили одну из украинских фирм в незаконных поставках агрессору материалов для строительства т.н. "крымского моста".

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что менеджмент одного из украинских предприятий, которое осуществляет добычу щебня, наладил его поставки в страну-агрессор", - сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

В СБУ отмечают, что предприимчивые дельцы, не обладая для этого соответствующими документами, развернули добычу щебня в карьерах, принадлежащих россиянину; добытое через схему посредников реализовывалось одной из российских компаний - "дочке" "ОАО "Мостожелезобетонконструкция", которое в Украине внесено в санкционный список из-за участия в постройке "крымского моста".

Всего российские строители получили 25 поставок щебня на 28 тысяч тонн. Теперь в действиях украинской фирмы, сотрудничавшей с российскими предприятиями, которые "работают" на территории оккупированного Крыма, следствие усматривает явные признаки поддержки оккупационной администрации РФ на полуострове.

Во время обысков в карьере, офисе фирмы и квартире директора конторы сотрудники СБУ обнаружили и изъяли улики - договоры, контракты, грузовые таможенные декларации, подтверждающие финансово-хозяйственные операции с российскими структурами, действующими во временно аннексированном Крыму.

Продолжаются следственные действия для установления всех задействованных лиц в противоправном механизме и привлечения их к уголовной ответственности.

Напомним, в начале сентября в результате столкновения плавучего крана "Александр Зиновьев" с опорой 227 автодорожной части Крымского моста оказались повреждены барьерное ограждение и мачта освещения транспортного перехода через Керченский пролив.