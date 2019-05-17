"Одна сплошная проблема": эксперт оценил риски разрушения Крымского моста

17 мая 2019, 15:15

Эксплуатационные расходы на содержание Крымского моста вскоре перекроют его стоимость.

Мост
Юрий Медовар предупредил о рисках достройки Крымского моста / Reuters

Новой серьезной проблемой станет запуск железнодорожной части Крымского моста, заявил кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар.

Он пояснил, что у железнодорожного моста большая арка, порядка 10 тысяч тонн, которая стоит на двух опорах, при этом железнодорожный состав из 60 вагонов станет дополнительной нагрузкой еще в 6 тысяч тонн.

"В прошлом году там Путин проехал, но мост никто не принимал. Прошли 10 КамАЗов – без груза, легких, они по 10-15 тонн, общая нагрузка – 150 тонн. Приемка моста – это когда идет сосредоточенная нагрузка на всю длину моста. В Праге принимали мосты – ставили танки один к одному, смотрели на осадку. Вот это приемка моста в эксплуатацию", - пояснил он в комментарии Крым.Реалии.

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Эксперт считает, что эксплуатационные расходы на содержание Крымского моста вскоре перекроют его стоимость.

"Будет "распил" бюджета по карманам тех аффилированных компаний товарищу Ротенбергу, главному мостостроителю. Сумму, которую потратили на Керченский мост, можно было в течение 50 лет использовать как бесплатную переправу через пролив – и поезда, и машины могли перебираться на паромах. Сейчас мост где-то проседает, где-то поднимается, это будет беспрерывно. Этого сооружения, с точки зрения геологического строения пролива, там не должно быть никогда", - считает Медовар.

По его словам, при строительстве моста были нарушены многие строительные нормы, в тому числе, времен СССР.

"Весь мост – одна сплошная проблема", резюмировал эксперт.

Напомним, РФ начала строить Крымский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения.

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Позднее выяснилось, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что мост смещается.

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Россия Керченский пролив Юрий Медовар Крымский мост
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