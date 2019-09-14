Украина намерена выполнить условия МВФ для получения кредита – Bloomberg

14 сентября 2019, 19:08

Представители миссии прибыли в Киев для обсуждений.

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МВФ готов вновь сотрудничать с Украиной / Reuters

Украина получит новый кредит на сумму около пяти миллиардов долларов от Международного валютного фонда, поскольку намерена согласиться со всеми оговоренными условиями.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника, миссия прибыла в Киев для детальных обсуждений.

Предполагается, что соглашение будет включать условия для дальнейших шагов по борьбе с коррупцией в Украине, сдерживанию бюджетного дефицита и либерализации рынка сельскохозяйственных земель.

Украинское правительство планирует подписать соглашение с МВФ до конца сентября, а до завершения текущего года утвердить новую программу.

По словам инсайдеров, кредит Украина получит на три года. Однако сделка окончательно не заключена и находится в стадии обсуждения.

Новая программа финансовой помощи будет представлять собой кредит по так называемому механизму расширенного финансирования, в отличие от 14-месячного резервного соглашения (Stand-by Arrangements, SBA) на $3,9 млрд, которое МВФ согласовал с Киевом в октябре 2018 года.

Как известно, соглашение с МВФ 2018 года Украина не смогла выполнить, поскольку должна была провести антикоррупционную реформу, повысить цены на газ для населения и реорганизовать Государственную фискальную службу. В результате вместо 17 млрд долларов Киев получил лишь 8,4 млрд, а позже МВФ заморозил транши.

Напомним, новый Кабинет министров пообещал работать над тем, чтобы программа сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) стала последней.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что визит миссии Международного валютного фонда в Украину ожидается с 10 по 24 сентября этого года. 29 августа во время утверждения на посту премьера в Верховной Раде Гончарук сообщил, что с миссией МВФ планируют провести переговоры относительно новой 3-4-летней программы сотрудничества.

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