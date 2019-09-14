Украина намерена выполнить условия МВФ для получения кредита – Bloomberg

Представители миссии прибыли в Киев для обсуждений.
Украина получит новый кредит на сумму около пяти миллиардов долларов от Международного валютного фонда, поскольку намерена согласиться со всеми оговоренными условиями.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника, миссия прибыла в Киев для детальных обсуждений.
Предполагается, что соглашение будет включать условия для дальнейших шагов по борьбе с коррупцией в Украине, сдерживанию бюджетного дефицита и либерализации рынка сельскохозяйственных земель.
Украинское правительство планирует подписать соглашение с МВФ до конца сентября, а до завершения текущего года утвердить новую программу.
По словам инсайдеров, кредит Украина получит на три года. Однако сделка окончательно не заключена и находится в стадии обсуждения.
Новая программа финансовой помощи будет представлять собой кредит по так называемому механизму расширенного финансирования, в отличие от 14-месячного резервного соглашения (Stand-by Arrangements, SBA) на $3,9 млрд, которое МВФ согласовал с Киевом в октябре 2018 года.
Как известно, соглашение с МВФ 2018 года Украина не смогла выполнить, поскольку должна была провести антикоррупционную реформу, повысить цены на газ для населения и реорганизовать Государственную фискальную службу. В результате вместо 17 млрд долларов Киев получил лишь 8,4 млрд, а позже МВФ заморозил транши.
Напомним, новый Кабинет министров пообещал работать над тем, чтобы программа сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) стала последней.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что визит миссии Международного валютного фонда в Украину ожидается с 10 по 24 сентября этого года. 29 августа во время утверждения на посту премьера в Верховной Раде Гончарук сообщил, что с миссией МВФ планируют провести переговоры относительно новой 3-4-летней программы сотрудничества.