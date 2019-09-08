Аналитики Fitch назвали условия нового соглашения между Украиной и МВФ

8 сентября 2019, 13:41

Фонд потребует продолжения борьбы с коррупцией и реальных реформ.

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Визит миссии МВФ в Укрину ожидается на следующей неделе / Reuters

Международное агентство Fitch Ratings обнародовало обзор, в котором назвало условия нового соглашения между Украиной и Международным валютным фондом.  По мнению аналитиков, соглашение будет включать контрольные структурные показатели. 

Среди обязательств Украины может быть новое законодательство, усиливающее надзор за финансовым сектором (закон о "сплите"), развитие рынка сельскохозяйственных земель, устойчивый прогресс и ощутимые результаты в борьбе с коррупцией, прогресс в приватизации и создание рыночного механизма для внутренних цен на газ.

Среди рисков новой программы Fitch Ratings указывает плохой послужной список Украины при завершении предыдущих программ, а также потенциально негативные судебные решения, которые приведут к отмене реформ, к примеру, в отношении ПриватБанка.

Кроме того, аналитики агентства отмечают риски реализации реформ из-за потенциальной фрагментации представительства президента в Раде в случае политических разногласий по поводу политических приоритетов или давления все еще влиятельных корпоративных интересов.

Читайте такжеКогда Украина перестанет брать кредиты от МВФНапомним, ранее министр экономики Оксана Маркарова заявила, что новый Кабинет министров будет работать над тем, чтобы программа сотрудничества с Международным валютным фондом стала последней

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что визит миссии Международного валютного фонда в Украину ожидается с 10 по 24 сентября этого года. Глава НБУ Яков Смолий сообщил, что в ходе визита миссии ожидается обсуждение параметров новой программы с фондом, включая ее срок и объем.

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МВФ Fitch
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