Эксперт рассказал, какие испытания ожидают осенью Зеленского

Владимир Зеленский / Офис президента

Уже в самое ближайшее время президента Украины Владимира Зеленского ожидают серьезнейшие испытания в переговорных процессах по урегулированию конфликта на Донбассе.

Соответствующее мнение в интервью 24-му каналу высказал известный украинский эксперт-политолог Владимир Фесенко. По его мнению, в канун грядущей встрече лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) идет обсуждение формулы Штайнмайера (проведение местных выборов в ОРДЛО без вывода российских войск – "Главред"). Фесенко утверждает - в последнее время в политических кругах циркулирует информация о том, что формальный компромисс по вышеуказанному вопросу найден.

Для Зеленского вызов – не соглашаться на проведение выборов силами боевиков на неконтролируемых территориях. Это будет фикция и наш огромный проигрыш. Также нельзя соглашаться на особый статус так называемых "ДНР" и "ЛНР",– отмечает Фесенко.

Напомним, ранее Владимир Зеленский потребовал провести встречу "нормандского формата" в уже сентябре 2019-го. До этого в ОБСЕ озвучили свою официальную позицию по формуле Штайнмайера.