"Значит не впихнут в эту обезумевшую Украину": "зомби" из "ДНР" обвинили Киев в саботаже

15 сентября 2019, 13:37

Отказ Украины предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в конституции страны, – это прямое свидетельство намеренного саботажа, убеждены в "ДНР".

Война на Донбассе
В "ДНР" обеспокоены отказом Украины предоставить Донбассу особый статус / sud.ua

В "ДНР" назвали саботажем отказ Киева предоставлять Донбассу особый статус, о чем ранее громогласно заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Недавние высказывания дипломатов и представителей Украины наводят на мысль о том, что в Киеве либо случилась массовая амнезия по поводу того, в чем именно состоит суть, смысл и цель Минских соглашений, либо это явно читаемая попытка их подменить. Заявления о том, что Украина не намерена предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в конституции страны, – это прямое свидетельство намеренного саботажа мирного урегулирования, которое заключается как раз в решении политических вопросов, ставших собственно причиной конфликта", - заявила представитель "ДНР" на минских переговорах Наталья Никонорова

Чиновница от "ДНР" подчеркнула, что представленные украинской стороной аргументы вызывают сомнения в том, насколько точно и адекватно руководство Киева воспринимает представленный в Комплексе мер текст, четко предусматривающий необходимость проведения амнистии и недопущения преследования участников событий на Донбассе, предоставления особого статуса Донбассу и закрепления его в конституции.

Отметим, в соцсетях по этому поводу ведутся бурные обсуждения.

"Живу на окупованій... 6й рік Бачу з кожним днем все менше тих,хто бажає повернення України в наші "є*єня" Українській владі, суспільству, всьому "наріду" треба спочатку зрозуміти,ЯК вони зможуть жити поруч з кацапо-зомбованим населенням ОРДЛО А вже потім - ХОТІТИ того,чи-ні", - убежден пользователь Сети.

"Все это пустая демагогия. Западу нужна война. И она будет - уплочено. Ничего не решает ни Донбасс, ни Киев", - убежден некий Александр.

"И слава Богу! Значит ЛДНР не впихнут в эту обезумевшую Украину", - обрадовался Михеев Андрей.

"Ичкерии особый статус вже давали. Нафик такое нам не надо. Идите скакать на чеченской бутылке и платить ясакЪ Кадыр-хану", - сказала некто под ником Хельги.

Читайте такжеГость, которого не пускают в дом: что скрывается за особым статусом для Украины в ЕСНапомним, ранее у Суркова опустились до хамства из-за особого статуса ОРДЛО. Заявления официального представителя Украины в Минской Контактной группе Леонида Кучмы о том, что президент Владимир Зеленский не готов предоставить особый статус для отдельных районов Донецкой и Луганской областей является доказательством того, что Украина не выполняет Минские соглашения, подчеркнул близкий к советнику президента России Владиславу Суркову директор Центра политической конъюнктуры РФ Алексей Чеснаков.

"Видимо у господина Кучмы наступил склероз. Ему лучше еще раз прочитать текст Минского комплекса мер от 12 февраля 2015 года. Минские соглашения - это не что иное, как соглашения об особом статусе Донбасса. В них перечислены параметры, которые необходимо выполнить Киеву для обеспечения этого особого статуса", - высказался Чеснаков в своем Telegram-канале.

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ДНР особый статус саботаж война на Донбассе Вадим Пристайко Конституция Украины
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