"Посетили концерт Кобзона": в Сети появились фото новоликвидированных на Донбассе боевиков

Один из убитых боевиков/ А. Штефан "Штирлиц"

В Сети выложили фото трех боевиков, ликвидированных в последнее время в зоне военного конфликта на Донбассе - т.с. "сходивших на концерт Кобзона".

Снимки опубликовали украинский военнослужащий и волонтер Анатолий Штефан ("Штирлиц") и блогер под ником IgorGirkin.

В частности, на Донбассе был убит участвовавших в боях за Дебальцево зимой 2015-го 37-летний Константин Овчар.

Кроме того, 29 июля был ликвидирован 30-летний Дмитрий Дешкин ("Донбасс") - бывший сотрудник Генпрокуратуры.

11 августа стало известно о ликвидации боевика Вадима Гуричева.

Напомним, ранее Анатолий Штефан "засветил" убитого известного боевика "ДНР" Дмитрия "Сима" Латыша. До этого одиозная российская певица Юлия Чичерина воспела убитого в 2018-м лидера боевиков "ДНР" Александра Захарченко.