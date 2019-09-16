П*здишь и не краснеешь: Абромавичус поскандалил со "слугой народа" Дубинским

Айварас Абрамавичус / Facebook/aivaras.abromavicius

Генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус сцепился в словесной перепалке с народным депутатом Александром Дубинским. Причиной стычки стало сообщение об инвестициях в Газпром и Сбербанк России, сообщил нардеп в Facebook.

"После того, как Алексей Комаха опубликовал новость о том, что директор Укроборонпрома Абромавичус - инвестирует в Путина, мне тут же написал сам герой публикации. Я никогда не публикую личные переписки. Но здесь другой случай. Абромавичус сам публиковал свои переписки с другими людьми. И, видимо, вполне нормально к этому относится", - говорится в сообщении.

При этом он Дубинский заявил, что хамов нужно учить.

Исходя из обнародованной переписки можно сделать вывод, что Абромавичус обвинил нардепа в публикации вранья и указал, что информацию необходимо проверять. Кроме того, глава Укроборонпрома напомнил, что не является акционером компании East Capital о которой шла речь, после того, как начал работать в Кабмине.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Укроборонпрома Павла Букина, назначив на эту должность бывшего министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.