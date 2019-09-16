12-летняя роженица со свалки в Ровно: обнародованы подобности

Малыш родился весом весом 3160 г и без осложнений / Фото: скриншот из видео

12-летняя девочка, которая накануне была привезена в перинатальный центр Ровно со свалки, где родила мальчика, находится в больнице под присмотром медиков.

Как сообщает ТСН, 20-летний отец ребенка проживает в Закарпатской области и от новорожденного не отказывается.

Уточняется, что скорую на свалку вызвал охранник. Девочка приехала в больницу с 27-летней матерью, однако не понимала ни украинского, ни русского языка. Роды продолжались десять часов, инструкции медиков роженице переводила мать.

"Она приходит к ребенку, хочет его кормить грудью. Но у ребенка есть врожденный порок, который не позволяет использовать грудное молоко", - говорит заместитель главного врача по неонатологии Галина Ковалева.

Бабушка намерена забрать дочь с малышом из больницы, однако ребенка еще обследуют. Медики следят, чтобы семья не сбежала из медицинского учреждения, поскольку жили они на свалке и пока выписывать новорожденного некуда.

Девочка с матерью приехала в Ровно из Закарпатской области, они зарабатывали сортировкой мусора. Журналисты были шокированы, что на свалке живут семьи с малолетними детьми. Однако представителей ромской национальности малолетний возраст роженицы не удивляет.

"Моя жена тоже 13-летняя", - говорит житель Закарпатья Владимир Пап.

Знакомые утверждают, что отец ждет свою 12-летнюю сожительницу с ребенком дома. Однако сотрудники полиции намерены возбудить против него уголовное дело за растление несовершеннолетней.

"Половые сношения с несовершеннолетним лицом, не достигшим 16 лет. Санкция - от пяти до восьми лет лишения свободы", - говорит руководитель отдела коммуникации ГУ Нацполиции Ровенской области Антон Крук.

Социальные службы начали собирать информацию о детях, которые живут на свалке в Ровно. Ранее ни один сотрудник мусорного полигона не сообщал об антисанитарных условиях, в которых проживают на свалке несовершеннолетние.

Напомним, в Китае неверная жена умудрилась родить двойню от разных отцов.