Неверная жена умудрилась родить двойню от разных отцов

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В Китайской Народной Республике произошел редчайший биологический случай – параллельно с супружеской изменой.

Такое сообщение опубликовали британские таблоиды. По их данным, сперва китаянка благополучно родила сыновей-двойняшек. Однако через какой-то промежуток времени ее супруг заметил, что один из мальчиков не похож ни на него, ни на своего брата.

Врачи успокаивали мужчину – дескать, двойняшки (разнояйцевые близнецы) нередко отличаются друг от друга внешностью. Однако тот обратился к другим медикам за ДНК-экспертизой. Она и установила, что один из двух мальчиков был зачат от другого мужчины.

Читайте такжеЧтобы не ходил "налево". Женщина отрезала пенис изменявшему ей мужуВ ходе возникшего семейного скандала женщина поначалу отрицала, что изменяла супругу и списывала все на врачебную ошибку. Однако вскоре выяснилось, что она таки "сходила налево" на следующий день после того, как они с мужем несколько раз занимались сексом.

По словам медиков, несчастному супругу крайне не повезло со статистикой – шанс, что женщина забеременеет двойней после интима с двумя мужчинами, приблизительно 1 к 1000000.

Напомним, ранее психологи выяснили, к чему приводят фантазии об измене партнеру. До этого сексолог объясняла, почему женщины идут на измену.