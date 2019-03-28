Неверная жена умудрилась родить двойню от разных отцов

28 марта 2019, 03:43

Биологически-"рогоносный" случай произошел в пределах Китая.

Иллюстративное фото / Pixabay

В Китайской Народной Республике произошел редчайший биологический случай – параллельно с супружеской изменой.

Такое сообщение опубликовали британские таблоиды. По их данным, сперва китаянка благополучно родила сыновей-двойняшек. Однако через какой-то промежуток времени ее супруг заметил, что один из мальчиков не похож ни на него, ни на своего брата.

Врачи успокаивали мужчину – дескать, двойняшки (разнояйцевые близнецы) нередко отличаются друг от друга внешностью. Однако тот обратился к другим медикам за ДНК-экспертизой. Она и установила, что один из двух мальчиков был зачат от другого мужчины.

Читайте такжеЧтобы не ходил "налево". Женщина отрезала пенис изменявшему ей мужуВ ходе возникшего семейного скандала женщина поначалу отрицала, что изменяла супругу и списывала все на врачебную ошибку. Однако вскоре выяснилось, что она таки "сходила налево" на следующий день после того, как они с мужем несколько раз занимались сексом.

По словам медиков, несчастному супругу крайне не повезло со статистикой – шанс, что женщина забеременеет двойней после интима с двумя мужчинами, приблизительно 1 к 1000000.

Напомним, ранее психологи выяснили, к чему приводят фантазии об измене партнеру.  До этого сексолог объясняла, почему женщины идут на измену. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
измена дети Китай секс двойняшки интим
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

04:18
Дочь Эминема похвасталась аппетитными формами в бикини
03:56
Нового президента Украины ожидают старые проблемы – Gallup
03:43
Неверная жена умудрилась родить двойню от разных отцов
03:07
Молодость, несмотря на возраст: эксперт-диетолог назвала самые полезные для организма продукты Видео
02:38
"Ножки огонь": Анна Семенович покрасовалась фигурой в стильной накидке
02:24
Ученые рассказали, как решить проблему ежедневного недосыпа
01:43
Коррупция и война разбивают надежды Украины на евроинтеграцию - Associated Press
01:06
В Дании отреагировали на заявление Нафтогаза об отказе по Северному потоку-2
00:44
Reuters: Дания готова одобрить строительство Северного потока-2
00:02
Взрывы и пожар в Кропивницком: что известно на данный момент Фото Видео
27 марта, среда
23:36
В НАБУ закрыли все дела о незаконном обогащении
23:17
"Не надо считать военных тупым мясом": бойцы Азова устроили "ледяной прием" Порошенко Видео
23:08
На пятницу запланированы дебаты между Зеленским, Тимошенко и Порошенко
22:31
В Кропивницком взорвалась газовая заправка Фото Видео
22:07
Добронравов равнодушно отреагировал на отмену запрета на въезд на Украину Видео
21:42
В Европе прогнозируют остановку Северного потока-2 на годы из-за Дании и Польши
21:35
Тимошенко и Зеленский выходят во второй тур, Порошенко оставляет тройку лидеров - соцопрос
21:20
В Виннице на митинге Порошенко схватились Нацкорпус и полиция: опубликованы фото,видео Видео
21:01
Галкин показал семейный замок с высоты птичьего полета Фото
20:49
Ляшко и Бойко "продинамили" Гриценко на эфирных дебатах: опубликовано видео Видео
20:21
Назначен евродепутат для наблюдения за выборами президента в Украине
20:00
"Есть некая ревность": политолог объяснил выпад Вакарчука в адрес Зеленского
19:25
Ушел из жизни трижды летавший на орбиту Земли космонавт
18:58
Трамп потребовал от РФ "убраться" из Венесуэлы
18:41
Александр Мороз объявил о снятии своей кандидатуры из-за фальсификаций
18:24
Дания отказала Газпрому по Северному потоку-2 - Нафтогаз
18:13
Кличко вручил 24 квартиры детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки
18:02
В Казахстане рухнул вертолет Минобороны с 13 пассажирами
18:01
У Зеленского посоветовали Вакарчуку "спуститься с горы"
17:28
Названа дата премьеры Слуги народа-3 с Зеленским
17:26
Экс-супруг Началовой ответил на обвинения в причастности к ее смерти
17:05
Девушка дня Instagram: модель с натуральной пышной грудью Юлия Логачева Фото
17:01
В Киеве состоится бизнес-событие People management 6 новости компании
16:58
Россия признала массовые репрессии в оккупированном Крыму - НФ
16:45
"От Богомолова?": Ксению Собчак заподозрили в беременности
16:34
Нежданный подгон для ВСУ: в украинском порту нашли груз российских ракет Видео
16:12
Британский таблоид высмеял Анастасию Волочкову за неумелый фотошоп
16:08
Аваков поднял вопрос о полете Бойко и Ко в Россию
16:04
Скандал с натурализацией: стала известна реакция Мораеса Видео
16:03
В Минобороны рассказали, скольких людей призовут в армию весной-2019
15:46
Пограничники рассказали, почему выпустили в Москву Бойко и Медведчука
15:32
"Он надо мной издевался": вскрылись причины развода Аллы Пугачевой с экс-мужем
15:19
Зарево декоммунизации: на Черниговщине националисты расколотили бюст генералу Ватутину
15:17
Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA: дальше - виски, Мейвезер или Хабиб
15:00
По новым данным разведки: В СВР рассказали, как Кремль вмешивается в украинские выборы
14:53
Зеленский одним постом поглумился над Вакарчуком, Порошенко и Тимошенко одновременно
14:23
Maruv в латексных чулках и вызывающей позе позвала фанатов на концерт в Москве
14:22
"Вялый член" и "конкурент Бога х*йни": обращение Вакарчука высмеяли в соцсетях
14:13
"И первый, и второй тур пройдем спокойно": эксперты рассказали, когда украинцам бежать за баксом Видео
14:09
Взять и проверить: в Кабмине отреагировали на вояж Бойко и Медведчука в Москву
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться