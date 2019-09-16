В Ровно 12-летняя девочка со свалки родила ребенка

12-летняя девочка родила сына / Reuters

В Ровно в Областной перинатальный центр поступила 12-летняя беременная девочка ромской национальности, которая в течение нескольких часов родила естественным путем мальчика.

Как сообщает UA:Ровно, ребенка ночью привезли в больницу с городской свалки.

По словам главного врача Областного перинатального центра Виктории Еникеевой, ребенок родился весом 3160 г и без осложнений для юной мамы и малыша.

"Ни на русском, ни на украинском она практически не общается. Дежурные врачи мне сказали, что она мало что понимала, что с ней происходило. На ту пору, как я ее видела, мамы рядом с ней не было, мы попросили, чтобы она приехала", – сказала Виктория Еникеева.

Уточняется, что девочка приехала с мамой в Ровно из Закарпатской области. У нее было свидетельство о рождении, однако за все девять месяцев беременности в больницу она не обращалась и на учете по беременности не числилась. Мама роженицы также позже предоставила документы, где было указано, что они проживают в Закарпатье.

Еникеева отметила, что это первый подобный случай в работе медицинского учреждения. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту растления несовершеннолетней.

Напомним, в Китае неверная жена умудрилась родить двойню от разных отцов.