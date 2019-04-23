Нардеп Королевская родила сына

Королевская стала многодетной матерью / фото6 zn.ua

Народный депутат Наталья Королевская 23 апреля в 10:00 родила сына.

"Счастье", - подписала она фото с малышом в Facebook.

Как сообщает Комсомольская правда, мальчик родился весом 3100 грамм и 52 см.

В семье 43-летней Королевской и ее мужа-однопартийца по Оппозиционному блоку Юрия Солода это уже четвертый ребенок. Политики воспитывают Ростислава и Ярослава 2001 и 2008 годов рождения.

В сентябре 2017 года пара удочерила девочку из Славянска Донецкой области, которую назвали Мария.

Имя новорожденного малыша нардеп не сообщает.

/ Фото: Facebook/Наталья Королевская

Как известно, Королевская родилась 18 мая 1975 года в городе Красный Луч Луганской области. Во времена президентства Виктора Януковича занимала пост министра социальной политики.

Напомним, солистка группы Freedom Jazz, которая выступала на нацотборе на Евровидении-2019 с зажигательной песней Cupidon, Анастасия Малыга во второй раз стала мамой.