"Замучили пытками до смерти": на Черкасчине найдены мертвыми двое мужчин

Возможные убийцы задержаны, сообщили в полиции.
В среду, 18 сентября, в Смелянском районе Черкасской области возле трассы Киев - Знаменка нашли убитыми двух мужчин, на их телах обнаружили много следов от ударов и колото-резаные раны.
Мужчин замучили пытками до смерти, подозреваемые в совершении убийства задержаны, сообщили в Нацполиции.
По данным ведомства, правоохранители выяснили, что к совершению преступления причастны двое жителей Черкасс, у них был конфликт с убитыми.
Возможные злоумышленники "впопыхах" собирались покинуть Украину, их задержали за несколько минут до выезда из областного центра.
Напомним, 18 сентября в Николаеве на газозаправочной станции произошло тройное убийство, подозреваемого задержали. Позже стало известно, что задержанный - коллега убитых.