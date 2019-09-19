"Замучили пытками до смерти": на Черкасчине найдены мертвыми двое мужчин

На Черкасчине мужчин "запытали" до смерти / Скриншот с npu.gov.ua

В среду, 18 сентября, в Смелянском районе Черкасской области возле трассы Киев - Знаменка нашли убитыми двух мужчин, на их телах обнаружили много следов от ударов и колото-резаные раны.

Мужчин замучили пытками до смерти, подозреваемые в совершении убийства задержаны, сообщили в Нацполиции.

По данным ведомства, правоохранители выяснили, что к совершению преступления причастны двое жителей Черкасс, у них был конфликт с убитыми.

Возможные злоумышленники "впопыхах" собирались покинуть Украину, их задержали за несколько минут до выезда из областного центра.

Напомним, 18 сентября в Николаеве на газозаправочной станции произошло тройное убийство, подозреваемого задержали. Позже стало известно, что задержанный - коллега убитых.