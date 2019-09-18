В Николаеве на АЗС расстреляли трех мужчин: все подробности

В Николаеве нашли три трупа на АЗС / facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

В Николаеве на газозаправочной станции обнаружили три трупа с огнестрельными ранениями.

Тело своего мужа и еще двоих мужчин обнаружила супруга работника АЗС, когда пришла к нему на работу. Она не увидела никого на кассе, и зашла внутрь помещения - там и нашла убитого возлюбленного в луже крови. Шокированная горожанка вызвала полицию около 12:20.

"Сейчас на месте происшествия, во главе с руководством ГУНП в Николаевской области, работают сотрудники следственно-оперативной группы Ингульского отдела полиции, следователи, оперативники Главного управления, криминалисты, кинолог со служебной собакой, эксперты", - сообщили в Нацполиции Николаевской области.

На АЗС в Николаеве обнаружили три трупа / facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

В городе введена специальная полицейская операция Сирена, сведения о событии внесены в ЕРДР в ст. 115 УК Украины Умышленное убийство.

Ранее в Запорожской области на глазах десятков людей неизвестный расстрелял замглавы ОТГ.