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"Смогут долго": СМИ вызнали, когда встретятся Зеленский и Трамп и что интересного обсудят

19 сентября 2019, 20:54

Встреча Зеленского и Трампа 2019 состоится уже в ближайшее время, сообщили журналисты.

СМИ вызнали, когда встретятся Зеленский и Трамп и что интересного обсудят
СМИ вызнали, когда встретятся Зеленский и Трамп и что интересного обсудят / коллаж ЗН

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа – глав Украины и США – пройдет 25 сентября. Местом встречи послужит 74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ожидается, что общаться президенты Украины и США будут около часа – не менее 45 минут, сообщил ZN.ua со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Однако встреча может продолжаться и дольше", – добавил собеседник.

По его сведениям, среди прочего Зеленский и Трамп обсудят ситуацию на Донбассе и привлечение в экономику Украины американских инвестиций. Вероятно, затронет Трамп и тему проведения расследования относительно украинской газовой компании Burisma.

Напомним, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявлял, что встреча Зеленского и Трампа может произойти в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября.

Читайте также"Путинский пуделек" увидел сговор Трампа и Зеленского против Меркель и МакронаРанее экс-помощник Госсекретаря США Виктория Нуланд высказала мнение, что Трампу будет интересно обсудить на встрече с Зеленским приватизацию и земельную реформу. Украинскому лидеру рекомендуют сосредоточиться на экономике.

Как отмечал в свое время внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен, именно расследование в отношении Burisma послужило одним из катализаторов встречи Зеленского и Трампа.

"В этом деле фигурирует сын Джо Байдена, приемный сын Керри, бывшего госсекретаря США. На сегодня, по внутренним праймериз, Байден занимает первую позицию от демократов, то есть от конкурентов Дональда Трампа. Скорее всего, он и будет баллотироваться. Имея на руках рычаги, которые могут повлиять так или иначе на репутацию Байдена в Украине, Зеленский становится, как минимум, приятным гостем в администрации Дональда Трампа", – считает Тизенгаузен.

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