Зеленскому предстоят очень сложные переговоры с Трампом - эксперт

Переговоры Трампа и Зеленского будут сложными / Reuters

Американские политики и сам Дональд Трамп совершенно не доверяли Петру Порошенко из-за коррупционных действий пятого президента Украины и его команды, рассказал в комментарии Главреду генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"Зеленский пока ни в чем подобном не был замечен. Кроме того, Трампу нравятся люди, которые, как и он сам, пришли во власть не из системы", - убежден Романенко.

По его словам, в еще большей степени "Трамп хочет, чтобы руководство Украины предоставило ему официальные сведения, компрометирующие его основных конкурентов на предстоящих президентских выборах в США, в частности, Байдена".

"Ведь сам Трамп планирует остаться на президентском посту на второй срок. Но Зеленский пока на это не идет, пытаясь быть равноудаленным от всех кандидатов в президенты США, руководствуясь международным законодательством и горьким опытом действий предыдущего руководства Украины во время выборов американского президента", - сказал Романенко.

Романенко отметил, что в качестве давления на украинскую власть пересматривается вопрос о предоставлении военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов, а также используются разные дипломатические и частные каналы давления на руководство Украины, дабы решить этот важный для Трампа вопрос.

"Так что Владимиру Зеленскому предстоят очень сложные переговоры с Дональдом Трампом, даже если их встреча будет короткой", - резюмировал Романенко.

Читайте такжеВолкер рассказал о подготовке встречи Зеленского с ТрампомНапомним, ранее главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов, которого в соцсетях называют "путинским пудельком", убежден, что президент Украины Владимир Зеленский пытается впечатлить и заручиться поддержкой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, чтобы получить дополнительный вес в переговорах со склонными к компромиссам Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.