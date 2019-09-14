"Серьезнее, чем Трамп": экс-послы США похвалили Зеленского - журналист

Бывшие послы США назвали Владимира Зеленского более серьезным президентом, чем Дональд Трамп, сообщил журналист / Коллаж ЗН

В пятницу, 13 сентября, в Киеве на форуме Ялтинская европейская стратегия (YES) ряд бывших послов США похвалили президента Владимира Зеленского.

Экс-послы сказали, что бывший комик серьезнее, чем лидер Штатов Дональд Трамп, поделился американский журналист, корреспондент The Tablet и Foreign Policy Владислав Давидзон в эфире Громадського.

По его словам, бывшие послы полагают, что украинский лидер более серьезный политик и более ответственно относится к своей работе, чем его американский коллега.

"Мне… сказали трое бывших американских послов, я не скажу кто и какая страна или международная организация, что украинский комик гораздо более серьезный президент, чем наш Трамп", - заявил корреспондент.

Ранее Владимир Зеленский рассказал об отношениях с Дональдом Трампом, президент утверждал, что "все очень хорошо". Напомним, с 23 по 26 сентября в США может пройти встреча Зеленский - Трамп.