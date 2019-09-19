Санкции и рынок земли: Нуланд дала советы Зеленскому по встрече с Трампом

Нуланд советует Зеленскому держаться подальше от предстоящей в США предвыборной гонки / Reuters

Бывший помощник Госсекретаря США Виктория Нуланд высказала мнение, что президенту США Дональду Трампу будет интересно обсудить на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским приватизацию и земельную реформу.

В интервью ВВС она подчеркнула, что важно ключевой темой должна стать экономика и, в частности, продвижение в сфере рынка земли.

"Это значит, что сейчас в США появляется прекрасная возможность инвестировать в Украину и помочь вам с экономическим ростом, с благосостоянием, помочь с более европейским стилем в экономике, также усилит 93% территории Украины (подконтрольные украинской власти – ред.) и сделает вас еще более привлекательным магнитом для возвращения территорий", – рассказала Нуланд.

По словам экс-чиновницы, Зеленскому важно доказать главе Белого дома, что Укриана решительно настроена "сломать хребет коррупции".

Читайте также"Путинский пуделек" увидел сговор Трампа и Зеленского против Меркель и МакронаВ вопросах внешней политики Нуланд рекомендовала сосредоточиться на вопросах антироссийских санкций и стремлении "посадить Путина за стол переговоров". Она утверждает, что Зеленский должен настаивать на продлении санкций против РФ до тех пор, пока не будет достигнут "реальный прогресс".

Нуланд посоветовала президенту Украины быть бдительным и не позволить втянуть себя во внутренние политические разборки накануне выборов в США.

Как ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс провели телефонный разговор, во время которого стороны обсудили визит украинского гаранта в США на следующей неделе.

Также Пенс напомнил о продуктивной встрече с Зеленским 1 сентября в Варшаве и подтвердил неизменную приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявлял, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа может произойти в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября.