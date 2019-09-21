Вятрович обьяснил, почему Украине не нужны такие праздники, как в России

Вятрович считает, что Украине нужно всячески отдаляться от РФ / Главред

Бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович обьяснил, почему при пересмотре календаря праздников в Украине, считал одной из главных задач выйти из единого ритма с Российской Федерацией.

По его словам, "главное, чтобы не так, как в России" - это правильная мотивация для украинцев.

"Убежден, что единый ритм с Российской Федерацией, то есть государством-агрессором, которая ставит под сомнение украинскую независимость и свободу - это то, что делает возможным порабощение Украины, - поделился Вятрович во время чата на Главреде.

Вятрович считает, что, например, отмена выходного на 8 марта и перенос выходного дня с 9 на 8 мая – правильное решение для того, чтобы отдалиться от РФ.

"Другой ритм - это то, что отдаляет нас от России и идет на пользу Украине. А любое сближение с Россией или сходство с ней будет использовано Москвой для порабощения Украины", - заявил эксперт.

Ранее Вятрович рассказал, когда отменят праздник 8 марта.