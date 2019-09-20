В Укроборонпроме рассказали, как избавятся от крейсера Украина

Недостроенный крейсер Украина / Скриншот

Генеральный директор ГК Укроборонпром Айварас Абромавичус заявил о возможности продажи ракетного крейсера Украина.

Он также отметил отсутствие целесообразности достройки этого корабля.

По словам Абромавичуса, в Украине нет потребности в кораблях такого масштаба.

"В Украине нет необходимости в крейсере такого масштаба, поэтому мы будем рассматривать возможность продажи этого крейсера", - рассказал он в интервью Немецкой волне.

Как подчеркнули в пресс-службе Укроборонпрома, Украина разрабатывался в 70-х годах прошлого века для уничтожения авианосцев в океанах, уже не способен эффективно действовать в современных условиях. Он не пригоден для применения в Черном и Азовском морях.

Сейчас крейсер содержится на ГП "Николаевский судостроительный завод", и на это тратятся большие средства.

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Также указывается, что корабль может затонуть, а это приведет к экологической катастрофе, загрязнению акватории реки Ингул, Южный Буг и Черного моря.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак предложил Владимиру Зеленскому разобрать на детали ракетный крейсер Украина, которые находится на территории госпредприятия.