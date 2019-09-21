В Слуге народа внезапно заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС

Политик считает, что Украине присущи собственные ценности / Фото: Facebook/Ирина Верещук

Народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук заявила, что Украина должна стоять на страже собственных ценностей, поскольку европейские даже в ЕС уже весьма размыты.

В эфире 112 Украина политик заявила, что Украина может позаимствовать у Европы опыт децентрализации, организации судебной системы, правоохранительной системы, "но все-все под копирку к нам – нет".

"Оно не сработает. У нас есть свои ценности, которые нужно сохранять, и которые в Европе давно размыты", - заявила Верещук.

Читайте такжеВятрович рассказал, что общего между Слугой народа и большевикамиПо мнению нардепа, Украину непозволительно сравнивать ни с какой другой страной. В частности, она подчернкула, что даже в Европе проблема ценностей стала объектом дискуссии.

"Есть Польша или Венгрия, где более традиционные ценности, когда мы говорим о семье, церкви, религии, о понятии семьи, пола и других, это все дискуссия", - убеждена депутат.

Напомним, во время заседания Верховной Рады народный депутат от партии Слуга народа Сергей Литвиненко в своем смартфоне вел переписку об организации досуга с алкоголем и шашлыками.

Ранее сообщалось о том, что нардепы от Слуги народа Сергей Литвиненко и Елена Копанчук попались на кнопкодавстве.