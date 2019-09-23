Кабмин Порошенко подложил свинью новой главе Минобразования

Анна Новосад / facebook.com/anja.novosad

В украинском бюджете нет 45 миллиардов гривен на повышении заработных плат педагогам. Такое заявление сделал новоназначенная министр образования и науки Анна Новосад в интервью Украинской правде. Жизнь.

По ее словам, на выполнение постановления о повышении зарплат на 20-70%, которое принял Кабмин Порошенко, необходимо дополнительно 45 миллиардов гривен.

"Мы сейчас с Минфином, и с премьером думаем, как найти эти средства и где. Есть разные оценки, какая это сумма. Минфин давал сводную информацию из регионов, что это дополнительные почти 45 млрд грн", - отметила Новосад.

При этом она указал, что для экономики Украины это "гигантские средства, которые надо откуда-то вытащить, у кого-то их забрать и отдать педагогам".

"Другие министры, видимо, не очень поймут. Работаем с Минфином, и с премьером, чтобы повысить зарплаты педагогам, но в ближайшее время будет немножко другой инструмент, как это сделать", - пообещала глава Минобразования.

Также она посетовала на то, что теперь приходится объяснять, почему постановление не учтено в госбюджете на 2020 год, и искать источники этих миллиардов.