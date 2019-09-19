Глава Минздрава Скалецкая рассказала, как будет решать проблемы с зарплатами врачей

Зоряна Скалецкая / УНИАН

Медики обязаны получать высокую заработную плату - чтобы у них не возникала соблазна требовать взятки у больных.

С таким мнением выступила новая глава Минздрава Зоряна Скалецкая в интервью порталу Страна.

"С первичкой [врачи первичного звена - Главред] с финансами в различных регионах разная ситуация. Зарплата 5-7 тысяч гривен, при том что есть и 25 тысяч аналогичное количество пациентов.Мы хотим установить нижний предел не менее 30% от тарифа. Речь, возможно, идет о 10 000 гривен предварительно, - рассказала она.

Кроме того, Скалецкая уточнила, что есть проверенная зарубежная практика поощрения врачей. На Западе, в случае, если пациент после лечения не возвращался в течение месяца в больницу и не получил никаких осложнений, то врачу насчитывают бонусы к зарплате.

Напомним, ранее Скалецкая заявила о создании Офиса пациента, а затем потроллила свою предшественницу Ульяну Супрун по поводу эрекции.