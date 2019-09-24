"Абсурдные обвинения": Аваков прокомментировал дело против Парубия

Арсен Аваков ожидает закрытия уголовного производства в отношении Андрея Парубия / УНИАН

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков высказал надежду, что будет закрыто уголовное дело против экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, которого обвиняют в организации массовых беспорядков в Одессе в мае 2014 года.

"Дело ГБР по Парубию и Одессе. Понимаю, что не могли по заявлению не открыть в ЕРДР - требование УПК. Не понимаю предвзятости формулировок. Ожидаю, согласно закону и здравому смыслу, закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений", - написал глава МВД в Twitter.

Как ранее сообщалось, сотрудники Госбюро расследований открыли против бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия уголовное дело по организации "массовых беспорядков" 2 мая 2014 года в Одессе.

Ранее в ГБР завели дело против Андрея Парубия по факту возможного препятствования осуществлению избирательного права.