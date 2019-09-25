Когда переводят часы в Украине 2019 на зимнее время: что запомнить

Переход на зимнее время отменен или нет, когда переводят время и зачем переводят часы в Украине – в материале Главреда.
Из года в год Минэкономразвития дразнит украинцев указом, что переход на зимнее время отменен, точнее указом "об отмене зимнего времени". Но в итоге выясняется, что зимнее время "отменяется" только на летний период – а с осени снова вступает в силу.
И все обещания Минэкономразвития отменить переход на зимнее время до сих пор так и остаются обещаниями из серии "если бы да кабы".
В итоге вскорости нас снова ждет переход на зимнее время 2019: Украина снова отменит летнее время – и тоже не навсегда.
Когда переводят часы в Украине 2019
Перевод часов Украина в 2019 году осуществит в последний выходной день октября – 27-го числа (воскресенье).
Перевод часов на зимнее время 2019 состоится ближе к утру – в 04:00 по Киеву – на час назад.
Отметим, что на постсоветском пространстве пару Украине в "стане временных переводчиков" составляет лишь Молдова – остальные страны экс-СССР от этой практики уже отказались.
Чтобы не пропустить это событие – можете периодически проверять точное время Киева:
|Точное время Киев
Перевод часов 2019: зачем это делают и как себе помочь
Так как световой день укорачивается, то, считается, что переводя стрелки часов, украинцы экономят электричество для освещения.
В то же время экономисты высчитали, что экономия электроэнергии составляет всего 1-3% – а вот вред для здоровья от перевода часов существенен, заверяют уже медики.
Врачи отметили, что перевод времени сбивает биологические часы человека. В итоге:
- он испытывает стресс;
- у человека сбивается график сна;
- невысыпания приводят к снижению работоспособности, обострению хронических болезней и общему снижению иммунитет.
Адаптация занимает до нескольких недель. И медики советуют начинать приучать свой организм к новому распорядку дня заранее:
- пораньше ложиться (причем с каждым днем всё раньше и раньше – пока человек недоберет тот самый час разницы);
- отказаться от алкоголя и других психостимуляторов в этот период;
- посидеть на диете: есть побольше сезонных овощей и фруктов (заодно пополнив витаминный запас организма) вместо "тяжеловесного" жареного/мучного;
- устраивать себе моционы на свежем воздухе;
- и отказаться от сиесты днем (после дневного "досыпа" труднее заснуть вечером пораньше).
Напомним, переход на летнее время 2019 Украина осуществила в ночь с 30 на 31 марта.
Ранее Главред писал о том, как успеть на транспорт по новому времени. В билетах всегда указывается время отправления и прибытия поездов уже с учетом перевода часовых стрелок.