  1. Главная
  3. Украина

Когда переводят часы в Украине 2019 на зимнее время: что запомнить

25 сентября 2019, 05:05

Переход на зимнее время отменен или нет, когда переводят время и зачем переводят часы в Украине – в материале Главреда.

Будет ли переход на зимнее время 2019 – что не так с переводом часов 2019 в Украине
Будет ли переход на зимнее время 2019 – что не так с переводом часов 2019 в Украине / 1zoom.ru

Из года в год Минэкономразвития дразнит украинцев указом, что переход на зимнее время отменен, точнее указом "об отмене зимнего времени". Но в итоге выясняется, что зимнее время "отменяется" только на летний период – а с осени снова вступает в силу.

И все обещания Минэкономразвития отменить переход на зимнее время до сих пор так и остаются обещаниями из серии "если бы да кабы".

В итоге вскорости нас снова ждет переход на зимнее время 2019: Украина снова отменит летнее время – и тоже не навсегда.

Когда переводят часы в Украине 2019

Перевод часов Украина в 2019 году осуществит в последний выходной день октября – 27-го числа (воскресенье).

Перевод часов на зимнее время 2019 состоится ближе к утру – в 04:00 по Киеву – на час назад.

Отметим, что на постсоветском пространстве пару Украине в "стане временных переводчиков" составляет лишь Молдова – остальные страны экс-СССР от этой практики уже отказались.

Чтобы не пропустить это событие – можете периодически проверять точное время Киева:

Точное время Киев

Перевод часов 2019: зачем это делают и как себе помочь

Так как световой день укорачивается, то, считается, что переводя стрелки часов, украинцы экономят электричество для освещения.

В то же время экономисты высчитали, что экономия электроэнергии составляет всего 1-3% – а вот вред для здоровья от перевода часов существенен, заверяют уже медики.

Врачи отметили, что перевод времени сбивает биологические часы человека. В итоге:

  • он испытывает стресс;
  • у человека сбивается график сна;
  • невысыпания приводят к снижению работоспособности, обострению хронических болезней и общему снижению иммунитет.

Адаптация занимает до нескольких недель. И медики советуют начинать приучать свой организм к новому распорядку дня заранее:

  • пораньше ложиться (причем с каждым днем всё раньше и раньше – пока человек недоберет тот самый час разницы);
  • отказаться от алкоголя и других психостимуляторов в этот период;
  • посидеть на диете: есть побольше сезонных овощей и фруктов (заодно пополнив витаминный запас организма) вместо "тяжеловесного" жареного/мучного;
  • устраивать себе моционы на свежем воздухе;
  • и отказаться от сиесты днем (после дневного "досыпа" труднее заснуть вечером пораньше).

Напомним, переход на летнее время 2019 Украина осуществила в ночь с 30 на 31 марта.

Ранее Главред писал о том, как успеть на транспорт по новому времени. В билетах всегда указывается время отправления и прибытия поездов уже с учетом перевода часовых стрелок. 

зимнее время перевод часов переход на зимнее время
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:27
Футуролог раскрыл возможную причину исчезновения людей и назвал сроки
05:15
Дочь Потапа оголилась и завела интимным фото с алкоголем
05:05
Когда переводят часы в Украине 2019 на зимнее время: что запомнить
04:29
Жемчужный маникюр осень 2019: новые идеи элегантного дизайна для ногтей - фото Фото Видео
03:52
Психологи выяснили, какое по счету свидание кончается сексом
03:03
В Украине ответили на запрос США обнародовать разговор Зеленского и Трампа Видео
03:02
"Не понимают, чем занимаются": экс-премьер распек Кабмин Гончарука Видео
02:56
Зендая без белья сверкнула грудью на красной дорожке Фото
02:47
Зеленский высказался о публикации телефонного разговора с Трампом Видео
02:32
Трамп отреагировал за заявление об импичменте из-за разговора с Зеленским Видео
02:18
Дряблый живот: диетолог назвала причины и способы борьбы
01:51
Эксперт пояснил, какие угрозы несет для Зеленского скандал с импичментом Трампа Видео
01:36
Лунный календарь фитнеса на октябрь 2019: дни, когда организм худеет сам Видео
01:07
"Очень умен": Волкер отвесил комплимент Путину
00:49
В США заявили о процедуре импичмента Трампа из-за разговора с Зеленским Видео
00:24
Интим на продажу: эксперты рассказали, почему женщины любят секс с богатыми мужчинами
00:16
Эстония учредила пошлины за визы для украинцев
24 сентября, вторник
23:46
"Трамп зависим от Путина": эксперт пояснил, чем любовь главы США опасна для Зеленского
23:28
Макрон заявил об улучшениях в отношениях России и Украины
23:01
В Германии прокомментировали выдачу виз жителям ЛДНР с российскими паспортами Видео
22:27
"Дружелюбный звонок Зеленскому": Трамп расхрабрился и дал добро на публикацию скандальной стенограммы Видео
22:16
Украинской политолог попросил выгнать его из студии росТВ Видео
21:47
Гороскоп на завтра: кому грозят уколы судьбы, резкие перемены и отравления
21:44
"Ху*лостан даже в Нью-Йорке желчит": Зеленский не ответил "обосранцам" и вызвал "вонь" на росТВ Видео
21:33
Задержание экс-супруги Князева: ГБР расследует действия таможенников Видео
21:31
Обнаженкой по психике: сотни голых людей искупались в ледяном море - фото 18+ Фото
20:58
Борьба с РФ и дело Маркива: до чего договорились Зеленский и премьер Италии Видео
20:57
"Судный день" в Пакистане: мощное землетрясение поубивало людей, устрашающие кадры Фото Видео
20:40
Чиновник "ДНР" щеголяет в швейцарских часах за несколько тысяч долларов
20:30
Выбор матери 2019: что было в 3 и 4 сериях сериала Видео
20:28
Когда украинцам ждать тепла в квартирах осенью 2019 Видео
20:14
"Только смелые способны выбрать мир": Трамп отвоевался и назвал главную цель США Видео
19:48
В США Зеленский пригласил генсека НАТО в Украину
19:30
Названы области Украины, в которых "вжарят" заморозки
19:24
Борьба с ксенофобией: Украина и Польша подписали документ
18:43
Глава Укравтодора попросился в отставку: названы причины
18:42
Германия выдает визы жителям "ЛДНР" с российскими паспортами – Bild Видео
18:34
Вашингтонский жадина: Трамп назвал условие, при котором Украине США точно даст денег
18:16
"Погиб школьник": в полиции рассказали о жутком преступлении на Ровенщине Фото
18:07
У Зеленского выступили против блокады "угля Путина" на Львовщине
18:06
Гешефт Батьки: Нафтогаз начал покупать нефтепродукты из Беларуси
18:02
Звезда Крепостной без белья сверкнула голой грудью на пикантном фото Фото
18:01
"И у них отопление еще не включили": Иванка Трамп "забыла" надеть под блузку бюстгальтер
17:55
Доктор Комаровский сказал, какие сладости давать детям
17:46
Как можно сэкономить на доставке груза из Китая новости компании
17:39
Деми Мур рассказала, как пьяница-мать за деньги разрешила ее изнасиловать
17:33
Прокуратура Польши подозревает экс-жену Князева в отмывании денег Видео
17:25
Малахов предлагал дочке Заворотнюк продать мать за десятки миллионов
17:18
Санкции ЕС против Януковича остаются в силе Видео
17:11
По следам Порошенко: Зеленский не сможет выступить на главной трибуне ООН - СМИ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять