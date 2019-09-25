Когда переводят часы в Украине 2019 на зимнее время: что запомнить

Будет ли переход на зимнее время 2019 – что не так с переводом часов 2019 в Украине / 1zoom.ru

Из года в год Минэкономразвития дразнит украинцев указом, что переход на зимнее время отменен, точнее указом "об отмене зимнего времени". Но в итоге выясняется, что зимнее время "отменяется" только на летний период – а с осени снова вступает в силу.

И все обещания Минэкономразвития отменить переход на зимнее время до сих пор так и остаются обещаниями из серии "если бы да кабы".

В итоге вскорости нас снова ждет переход на зимнее время 2019: Украина снова отменит летнее время – и тоже не навсегда.

Когда переводят часы в Украине 2019

Перевод часов Украина в 2019 году осуществит в последний выходной день октября – 27-го числа (воскресенье).

Перевод часов на зимнее время 2019 состоится ближе к утру – в 04:00 по Киеву – на час назад.

Отметим, что на постсоветском пространстве пару Украине в "стане временных переводчиков" составляет лишь Молдова – остальные страны экс-СССР от этой практики уже отказались.

Чтобы не пропустить это событие – можете периодически проверять точное время Киева:

Перевод часов 2019: зачем это делают и как себе помочь

Так как световой день укорачивается, то, считается, что переводя стрелки часов, украинцы экономят электричество для освещения.

В то же время экономисты высчитали, что экономия электроэнергии составляет всего 1-3% – а вот вред для здоровья от перевода часов существенен, заверяют уже медики.

Врачи отметили, что перевод времени сбивает биологические часы человека. В итоге:

он испытывает стресс;

у человека сбивается график сна;

невысыпания приводят к снижению работоспособности, обострению хронических болезней и общему снижению иммунитет.

Адаптация занимает до нескольких недель. И медики советуют начинать приучать свой организм к новому распорядку дня заранее:

пораньше ложиться (причем с каждым днем всё раньше и раньше – пока человек недоберет тот самый час разницы);

отказаться от алкоголя и других психостимуляторов в этот период;

посидеть на диете: есть побольше сезонных овощей и фруктов (заодно пополнив витаминный запас организма) вместо "тяжеловесного" жареного/мучного;

устраивать себе моционы на свежем воздухе;

и отказаться от сиесты днем (после дневного "досыпа" труднее заснуть вечером пораньше).

Напомним, переход на летнее время 2019 Украина осуществила в ночь с 30 на 31 марта.

Ранее Главред писал о том, как успеть на транспорт по новому времени. В билетах всегда указывается время отправления и прибытия поездов уже с учетом перевода часовых стрелок.