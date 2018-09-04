В Минэкономразвития назвали условие, при котором отменят переход на зимнее время в Украине

Украина готова отказаться от перехода на зимнее время – но есть условие / ivona.bigmir.net

Минэкономразвития допускает отмену переход на зимнее время в Украине уже с 2018 года – если аналогичное решение на своей территории примет Евросоюз.

Если ЕС пойдет на такой шаг, то и Минэкономразвития внесет соответствующее предложение в Кабмин, заверили в ведомстве. Об этом пишет УНН. Это будет сделано в рамках евроинтеграции, на которую нацелена Украина.

При этом в министерстве признались, что "экономическое обоснование ежегодного перехода на летнее время и информация об уменьшении потребления электроэнергии при переходе на летнее время в Минэкономразвития отсутствуют".

Напомним, в 2012 году Украина собиралась покончить с переводом часов, раз и навсегда оставшись во втором часовом поясе. С тех пор стрелки часов совершили немало оборотов – а вопрос с отменой перехода на летнее и зимнее время правительство по-прежнему не рассмотрело.

В 2018 году на летнее время Украина перешла в последнее воскресенье марта, в ночь с 24 на 25 марта. Стрелки часов перевели на час вперед. Есть даже мнемоническое правило о том, в какую сторону переводить стрелки часов: "Весной – вперед, осенью – обратно".

Ранее "Главред" писал о том, как успеть на транспорт по новому времени. В билетах всегда указывается время отправления и прибытия поездов уже с учетом перевода часовых стрелок. То есть в билетах стоит время отправления и прибытия поездов уже с учетом перехода на летнее/зимнее время.