"Погиб школьник": в полиции рассказали о жутком преступлении на Ровенщине

На Ровенщине легковушка убила школьника / rv.npu.gov.ua

В понедельник вечером, 23 сентября - в осеннее равноденствие, в селе Заставье Ровенской области легковой автомобиль сбил 14-летнего девятиклассника-местного жителям, который шел по дороге.

Авария произошла на Центральной улице, школьник погиб - травмы оказались несовместимыми с жизнью, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Ровенщине.

В полиции добавили, что за рулем легковушки - ВАЗ-2108 - был 35-летний мужчина-житель села Голышев.

Начато производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Водитель ВАЗа задержан.

Напомним, в Одесской области не разминулись маршрутное такси и автоцистерна, в результате столкновения есть девять жертв. В полиции считают, что жуткая авария произошла по вине водителя грузовика, мужчина задержан.