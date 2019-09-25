На Львовщине польский военный застрелил украинского солдата - СМИ

Расследованием убийства бойца ВСУ сейчас активно занимаются полицейские.
В среду, 25 сентября, возле кафе в селе Старычи на Львовщине был обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями.
Как сообщают в пресс-службе Главка нацполиции по региону, погибшим оказался 37-летний военнослужащий 184-го учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Вооруженных сил Украины.
По предварительным данным, мужчину убили выстрелом в затылок
Как сообщают местный портал Ратуша, сейчас в совершении данного преступления подозревается польский военнослужащий.
Злоумышленнику, согласно УК Украины, грозит от девяти лет лишения свободы либо пожизненный срок в тюрьме.
Напомним, ранее на Киевщине употребивший наркотики солдат под веществами убил соседа.