"Профилактика преступности": новый патрон копов Клименко озвучил главную цель

Игорь Клименко озвучил цели Нацполиции / mvs.gov.ua

Новоиспеченный глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сразу после назначения в среду, 25 сентября, заверил, что продолжит начатые с момента создания НПУ реформы.

"Задача номер один - улучшение состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений. Следующее направление работы - профилактика преступности, в первую очередь, ее уличных проявлений, а также повышение эффективности в обеспечении безопасности дорожного движения", - особо отметил Клименко.

При этом новый глава полиции уточнил, что также займется решением проблем, "которые больше всего беспокоят граждан Украины".

По его словам, отдельным вопросом будет налаживание сотрудничества полиции с территориальными общинами, а также развитие и использование IT компонентов в построении ведомства.

Кто такой Игорь Клименко?

Игорь Клименко родился 25 октября 1972 в Киеве, закончил Харьковский военный университет. До 1997 проходил военную службу в ракетной воинской части. Заочно окончил Одесский государственный университет и получил квалификацию - психолог. В органах внутренних дел служит с 1998 года.

Читайте также"Задержание экс-жены Князева": Дубинский назвал причину вывоза крупной суммыНапомним, ранее глава Нацполиции Сергей Князев объявил об отставке.

"За это время (с февраля 2014 – времени назначения на пост – ред.) в СМИ появлялись грязные публикации. Я не обращал внимания – мне было некогда про это долго думать. Глава Нацполиции – это не политическая должность... Я очень люблю свою работу. Полностью отдавал и отдаю себя ей. Это дело моей жизни, которому я отдал 28 лет, но я принял решение подать в отставку", – заявил Князев.

Он также отметил, что за результаты его работы ему не стыдно.

На вопрос о причинах отставки правоохранитель резко ответил, что "все сказал".