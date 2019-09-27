Генпрокуратура передала в САП дело одиозного экс-соратника Януковича Иванющенко

Юрий Иванющенко / forbes.ua

На прошлой неделе Генеральная прокуратура передала в Национальное антикоррупционное бюро и Специальную антикоррупционную прокуратуру дело Юрия Иванющенко - экс-нардепа одного из соратников беглого президента Виктора Януковича.

Соответствующую информацию озвучил замгенпрокурора и глава САП Назар Холодницкий эфире Радио НВ.

"На минувшей неделе нам генпрокурор передал так называемое "дело Иванющенко", определив подследственность. Сейчас будем разбираться с этим делом - какие там нюансы и есть ли там состав преступления или нет. Мы только получили это производство", - заявил он.

Напомним, ранее, в июле 2019-го, спикер Главка Нацполиции Ярослав Тракало публично заявлял о том, что постановление прокуратуры Одесчины о закрытии уголовного производства касаемо Юрия Иванющенко было отменено. И он снова числился среди разыскиваемых лиц.