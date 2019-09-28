Украинцы стали чаще бросать работу: что загоняет в тупик и провоцирует увольнение

Украинцы стали чаще увольняться / joinfo.ua

В Украине ушла в прошлое практика работать на одном месте до пенсии. При этом с каждым годом украинцы все чаще меняют место работы.

По информации, сейчас работники украинских компаний склонны быстро менять работу, если она их не устраивает.

К слову, если в 2018 году всего 23% украинцев сменили работодателя, в 2019 году это будут готовы сделать уже 36%.

Причем каждый третий украинец увольняется из-за напряженных отношениях с коллегами.

Также стало известно, что недоразумения между сотрудниками начинаются в большинстве случаев на почве зависти, непрофессионализма и сплетен.

При этом следует отметить, что для большинства украинцев отношения с коллегами имеют огромное значение, и они более значимы, нежели плохие условия труда, большая нагрузка и неудобный график.

При этом очень часто сотрудники украинских компаний увольняются из-за отсутствия карьерного роста и низкой зарплаты, передает Сегодня со ссылкой на исследования компаний Randstad и АНКОР.

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