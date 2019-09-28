Синоптик предупредил о "погодном сюрпризе" для Киева

Погода в Киеве серьезно изменится, предупредил синоптик / Reuters

Погода в Киеве в субботу, 28 сентября, прогнозируется влажная - днем ожидается дождь, максимальная температура составит +16 градусов.

В воскресенье, 29 сентября, в столице задождит, однако немного потеплеет - максимальная дневная температура будет +19, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

Синоптик добавил, что 30 числа снова потеплеет, и температура днем может достичь отметки в +22 градуса. В первый день октября днем ожидается резкое падение температуры.

Погода, Киев: 28 сентября - 1 октября

28 сентября: днем +14…+16, дождь;

29 сентября: ночью +10…+12, днем - +17…+19, днем и ночью - дождь;

30 сентября: ночью +9…+11, днем - +20…+22, днем - дождь;

1 октября: ночью +10…+12, днем - +14…+16, солнечно.

Ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды для Украины на октябрь 2019 - синоптики отметили, что в нашей стране не ожидаются аномалии, а больше всего осадков выпадет в горных районах.