Октябрь 2019 - погода: синоптик назвал среднюю температуру в Украине

Погода в Украине в октябре 2019 не будет аномальной, спрогнозировал синоптик / 1zoom.ru

В Украинском гидрометцентре дали прогноз погоды для Украины на октябрь 2019 - аномалии не ожидаются.

Количество осадков будут среднестатистическим, говорится на сайте Гидрометцентра.

Синоптик добавил, что температура воздуха будет близка к средним значениям, зафиксированным на протяжении многих лет.

"Средняя месячная температура прогнозируется 7-12 градусов, в горных районах - 6-7 градусов тепла…", - отметили в Укргидрометцентре.

Также синоптик выяснил, что погода в Украине в октябре 2019 не будет аномально мокрой - на большей части территории может выпасть 32-65 мм осадков, а в горных районах в некоторых местах - 75-100 мм.

Ранее СМИ писали, что в октябре 2019 в Украине погода будет теплее многолетней нормы. Сообщалось, что на протяжении первой части месяца в нашей стране будет солнечная погода, а температура может достичь отметки в +18 градусов.