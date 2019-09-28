Девочка с двумя головами: в Черновцах на свет появились сиамские близнецы

В Черновцах родились сиамские близнецы / из открытых источников

Сиамские близнецы родились в ночь на 28 сентября в роддоме №2 в Черновцах.

По информации, жительница Черновицкой области родила девочку с двумя головами, это были ее первые роды.

По словам главного врача медучреждения Альберта Куницина, сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно.

"Однако женщина по собственным убеждениям в свое время отказалась от прерывания беременности", – сказал главврач.

Медик уточнил, что женщина планировала рождение детей в Киеве, но роды начались преждевременно в 33 недели, поэтому пришлось их принимать в Черновцах.

Куницын почеркнул, что рождение сиамских близнецов – уникальное явление не только для Украины, но и для мира.

"Хоть я и давно работаю, мне не приходилось встречаться с такой патологией", – сообщил главврач.

Также стало известно, что в настоящее время сиамские близнецы находятся в родильном доме на улице Ровенской, однако медики готовят их к перевозке в детскую больницу, передает Унианм.

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