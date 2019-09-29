Омелян бьется в истерии: Криклий отрекся от пассажирских перевозок с Крымом

Владислав Криклий / УНИАН

Железнодорожное сообщение с аннексированным российской Федерацией Крымом возобновлять не будут. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, возле КПВВ обустраивают станции для улучшения сообщения по Украине.

"Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые смогут на станции возле КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и двигаться дальше по Украине", - сообщил глава Мининфраструктуры в Facebook.

При этом он заверил, что восстановления перевозок с аннексированным Крымом не будет.

Один из подписчиков Криклия иронично прокомментировал пост министра, написав: "Омелян (бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, - ред.) бьется в истерии". при этом он указал, что про "зраду" говорят те, "кого от корыта убрали".

Напомним, что ранее глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заверил, что между аннексированным Крымом и Украиной будет возобновлено транспортное сообщение.