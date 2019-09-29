Не позволим: соратница Порошенко резко высказалась о пассажирских перевозках в Крым

Крым / Reuters

Верная соратница пятого президента Украины Петра Порошенко, Ирина Геращенко, которая назвала "слуг народ" "зелеными человечками", резко отреагировала на возможное возобновление пассажирских перевозок с Крымом. По ее словам, это будет расцениваться как легализация аннексии полуострова Российской Федерацией.

"В СМИ появились неоднозначные заявления и намеки министров нового правительства о возможности восстановления регулярных перевозок в Крым. Подчеркиваю, если речь идет о помощи людям между пунктами контроля – это правильно. Если же власть решится пустить маршрутки или что-то другое в оккупированный Крым, – это легитимизация оккупации, и эти шаги не будут иметь ничего общего с гуманитарной политикой", - высказалась политик в Facebook.

При этом он четко дала понять, что пассажирский транспорт в Крым можно будет пустить только после его возвращения под юрисдикцию Киева.

"Мы больше не позволим монобольшинству и правительству избегать часа вопросов к Кабмину. Напомню, пока Украина – это парламентско-президентская республика. Правительство имеет время бегать по ток – шоу и в течение месяцам не нашло часа прийти в ВР и ответить на вопросы депутатов", - возмущенно подытожила Геращенко.

Напомним, что ранее глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заверил, что между аннексированным Крымом и Украиной будет возобновлено транспортное сообщение.

Позже министр инфраструктуры заявил, что его не правильно поняли.