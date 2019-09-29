Не позволим: соратница Порошенко резко высказалась о пассажирских перевозках в Крым

Ирина Геращенко считает слова главы Мининфраструктуры легитимизацией аннексии Крыма.
Верная соратница пятого президента Украины Петра Порошенко, Ирина Геращенко, которая назвала "слуг народ" "зелеными человечками", резко отреагировала на возможное возобновление пассажирских перевозок с Крымом. По ее словам, это будет расцениваться как легализация аннексии полуострова Российской Федерацией.
"В СМИ появились неоднозначные заявления и намеки министров нового правительства о возможности восстановления регулярных перевозок в Крым. Подчеркиваю, если речь идет о помощи людям между пунктами контроля – это правильно. Если же власть решится пустить маршрутки или что-то другое в оккупированный Крым, – это легитимизация оккупации, и эти шаги не будут иметь ничего общего с гуманитарной политикой", - высказалась политик в Facebook.
При этом он четко дала понять, что пассажирский транспорт в Крым можно будет пустить только после его возвращения под юрисдикцию Киева.
"Мы больше не позволим монобольшинству и правительству избегать часа вопросов к Кабмину. Напомню, пока Украина – это парламентско-президентская республика. Правительство имеет время бегать по ток – шоу и в течение месяцам не нашло часа прийти в ВР и ответить на вопросы депутатов", - возмущенно подытожила Геращенко.
Напомним, что ранее глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заверил, что между аннексированным Крымом и Украиной будет возобновлено транспортное сообщение.
Позже министр инфраструктуры заявил, что его не правильно поняли.