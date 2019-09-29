Стало известно, какая судьба уготована украинским вокзалам и портам

Владислав Криклий / facebook.com/Головний сервісний центр МВС

Железнодорожные вокзалы и порты Украины могут передать в концессию. Соответствующий вариант рассматривает Министерство инфраструктуры под руководством Владислава Криклия.

"Если мы говорим об инфраструктуре, о концессии, то мы вообще на это будем смотреть не только в контексте какой-то сферы - железная дорога, дороги, а комплексно, потому что государство не всегда лучший управленец", - отметил министр в комментарии Радио Свобода.

По его мнению, концессия является удачным вариантом решения вопросов, с которым не справляется государство,

"Если все будет по плану, то в этом году анонсируем первые концессионные проекты, в том числе в портах", - отметил Криклий.

Кроме того, он напомнил, что Киевский железнодорожный вокзал при большом трафике несет убытки, поэтому планируется рассмотреть возможность его передачи в концессию.

"Тогда это будет вообще совсем другой проект. Будет определенный инвестор, концессионер, который будет иметь инвестиционные обязательства. Он вынужден будет вкладывать в этот вокзал", - подытожил глава Мининфраструктуры.

Напомним, что ранее глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заверил, что между аннексированным Крымом и Украиной будет возобновлено транспортное сообщение.

Позже министр инфраструктуры заявил, что его не правильно поняли.