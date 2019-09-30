Зеленый свет: Кабмин поддержал законопроект о легализации игорного бизнеса

Кабмин / УНИАН

Кабинет министров Украины официально высказало одобрение ряд законопроектов, включая документ о легализации игорного бизнеса в стране.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале украинского правительства.

"Одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса на Украине, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам", — говорится в тексте.

Кроме того, Кабмин поддержал пакет законопроектов, направленных на упорядочение деятельности по добыче янтаря, а также одобрил проект закона о повышении эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский высказался о легализации игорного бизнеса, медицинской марихуаны и оказания секс-услуг за деньги.