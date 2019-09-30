Нет времени: Скалецкая рассказала, когда встретится с бунтующими подопечными

Зоряна Скалецкая / УНИАН

Новая глава министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая слишком занята и не может встретиться с сотрудниками ведомства. Соответственно конфликт, который возник в Минздраве из-за непродуманной кадровой политики нового руководства, не разрешился.

"Что-то было написано в фейсбуке. Если у меня есть график и это со мной не согласовывалось, то значит, это не серьезный, и не взрослый подход", - отметила Скалецкая в комментарии Украинской правде.Жизнь.

При этом она пообещала все-таки провести встречу с сотрудниками Минздрава и предположительно это произойдет на текущей неделе.

"Есть рабочий режим и гораздо больше острых вопросов, закрытие отчетности о проекте Всемирного банка и другие вопросы", - указала сменщица Супрун.

Кроме того, Скалецкая снова заявила, что "все работает в штатном режиме" и в ведомстве заняты интересами граждан. Также министр посетовала на сложный график и постоянные форс-мажоры.

"Если сейчас я его поставлю, а потом возникнет какое-то эмердженси, то потом опять скажут, что я не хочу с кем-то встречаться", - подчеркнула глава Минздрава.

Напомним, что ранее Зоряна Скалецкая заявила, что медики обязаны получать высокую заработную плату, чтобы у них не возникала соблазна требовать взятки у больных.