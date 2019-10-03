"Отношусь, как к дочери": "путчистка" Богуцкая угодила в расистский скандал

Жан Беленюк / facebook.com/liza.bogutskaya

Народная избранница от Слуги народа Елизавета Богуцкая, ставшая известной после обсуждения путча пятого президента Петра Порошенко, снова отличилась в Верховной Раде. В этот раз ее раскритиковали за пост в Faceebook о коллеге Жане Беленюке.

"Слуга народа" впервые вышел к трибуне, а Богуцкая решила отметить этот знаменательный день, написав: "В первый раз в Украинском Парламенте у трибуны чернокожий докладчик. Жан Беленюк. Спортсмен! Чемпион! Красавец!"

Пост не понравился коллегам Богуцкой, которые увидели в сообщении признаки расизма.

"Я считаю, что некоторым людям, в некоторых вопросах, лучше молчать. Shame (позор, - ред.)", - отметил Гео Лерос в Facebook.

После нескольких похожих комментариев "путчистка" решила оправляться, но это не улучшило ситуацию.

"Написала пост про Жана Беленюка. Даже не ожидала, что такое количество людей увидят в нем дискриминацию. Бред чистой воды. Во-первых, с Жаном я дружу. Во-вторых, отношусь к нему, как к своей дочери, которая тоже рождена от смешанного брака", - отметила Богуцкая.

Также она порадовалась, что "дети от смешанных браков становятся прекрасными членами нашего общества".

Напомним, что ранее Елизавета Богуцкая из ЗеКоманды "засветила" тайную переписку.