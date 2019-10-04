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Стало известно, когда русскоязычные школы перейдут на украинский язык

4 октября 2019, 06:55

В Минобразования нет стратегии  относительно языкового вопроса на оккупированных территориях.

Новосад
Анна Новосад рассказала о  переходе русскоязычных школ на обучение на украинском / FACEBOOK/ANNA NOVOSAD

Министр образования Украины Анна Новосад, которая ранее рассказала, где найти деньги на зарплаты учителям, заявила, что в сентябре 2020 года русскоязычные школы в Украине перейдут на обучение на украинском языке.

В школах, в которых обучение проходит на языках меньшинств, которые относятся к Европейскому союзу, переход на украинский язык произойдет с сентября 2023 года.

"В  школах, которые будут обучать преимущественно на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать родной язык или литературу. Если мы говорим о российском меньшинстве, то это будет предмет отдельный, плюс можно будет иметь отдельные факультативы", - сказала Носовад в эфире телеканала Прямой.

Стоит отметить, что в Минобразования на данный момент нет стратегии  относительно языкового вопроса на оккупированных территориях Донбасса, так как правительство преимущественно сосредоточено на решении гуманитарных вопросов.

Напомним, ранее министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что новые власти Украины только говорили о решении языкового вопроса, но не пошли для этого на реальные шаги. По его словам, если украинские власти не сделают реальных шагов - венгерские "будут вынуждены перейти к рассмотрению дальнейших мер". 

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