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"На Лубянке полетели пробки в потолок": в Сети оценили нового адвоката Порошенко из РФ

4 октября 2019, 13:57

Петр Порошенко решил привязать к ГБР "российский след", подчеркнул Роман Труба.

Порошенко, Цеголко
Петр Порошенко нанял себе российского адвоката / УНИАН

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявляет, что бывший президент Украины Петр Порошенко хочет "привязать российский след" к деятельности ГБР для своей защиты.

"Мы никогда не обсуждали вариант обращения к Российской Федерации для получения правовой помощи ни в одном уголовном производстве. Кстати, тем, кто прослушивал мой кабинет, это прекрасно известно", - написал Труба в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал привлечение бывшим президентом Петром Порошенко российского адвоката Ильи Новикова для правовой защиты в делах, которые расследует ГБР.

"Петр Порошенко построил одну простую линию защиты - привязать к ГБР "российский след". Сквозь эту призму он будет комментировать все производства, в которых является участником - видимо, других аргументов у него не осталось", - заявил Труба.

Читайте такжеПорошенко засветился в 12 уголовных делах ГБР: стали известны подробностиПо мнению директора Бюро, для Порошенко "имидж государства, репутация нового правоохранительного органа и, наконец, следователей для него не важны". "Проще делать политические заявления, чем проходить полиграф или давать показания", - сообщил Труба.

Он отметил, что "никакого российского, или какого-то другого "следа" в работе ГБР - нет, не было и не будет".

Новую работу адвоката Ильи Новикова прокомментировал другой российский адвокат Марк Фейгин, с которым они вместе защищали Надежду Савченко. 

"Прочитал, что Пётр Порошенко нанял адвоката Новикова. На Лубянке сейчас полетели пробки в потолок. За несколько дней две обнадёживающие для Москвы новости, - написал Фейгин в Twitter.

Отметим, что информация о привлечении Новикова в качестве адвоката Порошенко вызвала шквал комментариев в Сети: 

"Новиков работал в паре с Фейгиным , надеюсь он его и сейчас возьмет в дело. Его подопечным меньше 20 лет не дают", "Ему даже Папа Римский не поможет. Будет сидеть. Уж слишком много он себе позволил", "А Ростов не резиновый", "Илия Новиков - экс-игрок "Что? Где? Когда?" поможет Порошенко вспомнить: что, где, когда фигурант воровал и перепрятывал", "Совсем страх и "наглость" потерял шоколадный барыго... Только пожизненное с полной конфискацией", "Может хватит трепаться, а пора уже давно посадить его на нары, а не в ВРУ. Позорище в какой еще стране такое допустимо чтоб преступник такого масштаба был на воле", комментируют пользователи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что интересы Петра Порошенко будет представлять российский адвокат Илья Новиков.

адвокат Петр Порошенко ГБР Роман Труба Илья Новиков
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