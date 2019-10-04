"Не могу понять": Шаройко дал первое интервью после возвращения в Украину

Возвращение Павла Шаройко / Facebook Л.Денисовой

Украинский журналист Павел Шаройко, которого в Беларуси осудили за шпионаж, прокомментировал свое возвращение в Украину. По словам украинца, он все еще не верит, что вернулся домой.

"Сейчас в голове полный беспорядок, до конца еще не могу понять, что я уже дома", - заявил журналист в комментарии Радио Свобода.

При этом он поблагодарил президента Беларуси Александа Лукашенко, главу украинского государства Владимира Зеленского и украинского омбудсмена Людмилу Денисову за свое освобождение.

"Хочу поблагодарить свою семью, любимую жену за то, что все это время была рядом и поддерживала меня, всех тех, кто все эти годы делал все возможное и невозможное и направлял усилия на достижение результата в очень трудном деле по моему освобождению", - отметил Шаройко.

Отмечается, что освобожденный украинец находится в своей квартире в Киеве со своей семьей. Он наконец-то смог обнять маленькую дочку.

Напомним, что глава белорусского государства Александр Лукашенко помиловал украинца Павла Шаройко.