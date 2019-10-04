В Беларуси помилован осужденный за шпионаж украинский журналист Шаройко

Павел Шаройко вернулся в Украину / detector.media

Осужденный в Беларуси украинский журналист Павел Шаройко был помилован.

Как сообщает официальный Телеграм-канал президента Владимира Зеленского, Шаройко уже вернулся в Украину.

"Еще один украинский узник, журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси до 8 лет, был помилован и уже дома в Украине", - сказано в сообщении.

Павел Шаройко вернулся в Украину / Фейсбук Л.Денисовой

Как известно, накануне рандеву двух президентов - Владимира Зеленского и Александра Лукашенко - Новозаводской суд Чернигова освободил из-под стражи под личное обязательство гражданина Беларуси Юрия Политику, которого в Украине обвиняют в шпионаже.

Напомним, в мае 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко, обвиненного в шпионаже, к 8 годам лишения свободы.