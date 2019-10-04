Перед встречей Зеленского и Лукашенко Украина отпустила белорусского шпона

Юрия Политику задержали в Украине летом 2017 года / Фото svaboda.org

Сегодня, 4 октября, должна состояться встреча Владимира Зеленского и Александра Лукашенко во время работы II Форума регионов Украины и Беларуси. Накануне рандеву двух президентов Новозаводской суд Чернигова освободил из-под стражи под личное обязательство гражданина Беларуси Юрия Политику, которого в Украине обвиняют в шпионаже.

Решение относительно Политики суд вынес 3 октября в результате рассмотрения ходатайства белоруса. По словам его адвоката, теперь Политика может жить, где угодно, и имеет право выезда, куда захочет.

Освободили подозреваемого в шпионаже под личные обязательства.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условия для помилования украинца Павла Шаройко, которого осудили в Беларуси за шпионаж. В частности, сообщалось, что Украина должна пойти на встречу белоруской стороне. Лукашенко утверждал, что Шаройко помилуют, если Украина отпустит белорусского гражданина Юрия Политику.

Летом 2017 года украинские силовики задержали гражданина Беларуси Юрия Политику. Во время задержания у него обнаружили файл с картой размещения военных подразделений в зоне АТО.

25 октября в Минске КГБ Беларуси задержал собственного корреспондента UA: Украинское радио в Беларуси, бывшего собственного корреспондента агентства УНИАН в Минске, гражданина Украины Павла Шаройко. Позже белорусский суд приговорил украинского журналиста Павла Шаройко к 8 годам тюрьмы.